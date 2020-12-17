4'üncü kattan yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
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4'üncü kattan yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

17.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:45
4'üncü kattan yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Bilecik'te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı.

Bilecik'te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri kalp masajı yaparak hastaneye götürdükleri işçinin işe daha yeni girdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde özel bir firmaya ait olan inşaattın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası Nurettin K. dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112'yi ayarak haber verirken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı Nurettin K.'ye kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalışırken, ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan bu inşaatta geçtiğimi 1 Mayıs günü de böyle bir vaka yaşanırken, inşaatta olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. - BİLECİK

4'üncü kattan yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
4'üncü kattan yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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