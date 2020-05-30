4'üncü kattan düşen genç kız yaralandı
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4'üncü kattan düşen genç kız yaralandı

Adana'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı düşen 16 yaşındaki genç kız yaralandı.

4'üncü kattan düşen genç kız yaralandı
30.05.2020 02:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 02:16

Adana'da, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı düşen 16 yaşındaki genç kız yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Elanur B., henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü katta oturdukları dairenin penceresinden aşağıya düştü. Baba Şahin ve anne Sevgi B. sesi duyup, durumu fark ettiler. Bunun üzerine kızlarını otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesine götürdüler.

Beton zemine düşen Elanur B'in bacaklarının kırık olduğu tespit edilirken, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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