4'üncü Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen çocuk ağır yaralandı.
Ü.T, 2 yaşındaki kızı Z.T. ile Hasantepe Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan annesini ziyarete gitti.
Küçük çocuk, dairenin açık penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Domaniç Hastanesine kaldırılan Z.T, müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.