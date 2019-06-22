4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çayır mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Y.Ş isimli çocuk aşağı düştü. Ağır yararlanan çocuk ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
Kaynak: İHA
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