4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

4'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayır mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Y.Ş isimli çocuk aşağı düştü. Ağır yararlanan çocuk ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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