4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki ikizler, öldü ŞANLIURFA'da, 2 yaşındaki ikizler Ravza ve Rümeysa Demir, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatlarını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, 2 yaşındaki ikizler Ravza ve Rümeysa Demir, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatlarını kaybetti.

Olay, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Çağlayan Apartmanı'nda yaşandı. İddiaya göre, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden bakan Revza ve Rümeysa Demir adlı ikizler, bir anda dengelerini kaybedip, beton zemine düştü. Çocukları fark eden komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Ravza Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Rümeysa Demir ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Rümeysa da doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan ikizlerin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Polis, olayla ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA