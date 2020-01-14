4'üncü katın balkonundan düşüp, öldü (2)
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4'üncü katın balkonundan düşüp, öldü (2)

YAŞAMINI YİTİRDİSerik'te, 4'üncü kattaki evinin balkonundan 2 bina arasındaki boşluğa düşerek ağır yaralanan Murat Balık, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14.01.2020 23:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:23
4'üncü katın balkonundan düşüp, öldü (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

'te, 4'üncü kattaki evinin balkonundan 2 bina arasındaki boşluğa düşerek ağır yaralanan Murat Balık, tedaviye alındığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balık'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçede galericilik yapan Murat Balık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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