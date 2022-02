4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - ? Bağcılar Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve radyo dünyasının en iyilerinin belirlendiği sosyal farkındalık projesi olan Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu. Dördüncüsü yapılan ve renkli görüntülere sahne olan törende 'En iyi radyo' ve 'En iyi radyocu' başta olmak üzere başarılı isimler ödüllendirildi. Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Türkiye'nin en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının belirlendiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. İnternet üzerinden herkese açık olan yarışmada 23 kategoride en çok oy alanların ödülleri görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi. 958 BİN OY KULLANILDI Radyo dinleyicileri ile engellilerin toplam 958 bin oyun kullanıldığı yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirildiği program, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşti. Programa sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından önemli isimlerin katıldı. Ödül töreni Eşref Şefik'in 1927'deki ilk radyo anonsuyla başladı. Ardından hayatını kaybeden radyocular ve sanatçıları anmak için hazırlanan kısa bir video izletildi. ENGELSİZ HAYAT, ENGELSİZ YAŞAM Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Bağcılar Belediyesi olarak engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için birçok projeye imza atıyoruz. Bugün de 4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri kapsamında bir aradayız. 'Bağcılar'da engelsiz hayat, engelsiz yaşam' sloganıyla yola çıkmıştık. Rehabilitasyon merkezinde başlatmış olduğumuz projemizi engelliler sarayımızla taçlandırdık. Engelliler sarayında 40'a yakın farklı branşta engelli kardeşlerimize eğitim verirken özellikle sporda birçok farklı dalda başarılar elde etmeye devam ediyoruz? dedi. BİRİNCİLERİ ENGELLİLER BELİRLEDİ Projede emeği geçenlere teşekkür eden Çağırıcı, 'Engelli kardeşlerimiz birçok projede olduğu gibi Engelsiz Mikrofon Ödülleri'nde de halk arasındaki oylamada ilk 3'e giren radyo ve radyocuların birincilerini seçti. Burada koyulan sandıklarda objektif olarak oy kullanıldı. Onların bakış açılarının da objektif olduğu sonuçlardan belli oluyor. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ödül alan radyo ve radyocuları da tebrik ediyorum' diye konuştu. GECEDE ÖDÜL ALAN RADYO, RADYOCU VE ÜNLÜ İSİMLER Ödül töreninde radyocu ve sanatçılar ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve engelli sporcuların elinden aldı. Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü Rasim Öztekin'in oldu. Ödülü 80'ler dizisindeki rol arkadaşları Sami Çelik, Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral aldı. JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ Jüri Özel Ödülü'ne ise gazeteci Ali Eyüboğlu, ünlü sanatçı Yeşim Salkım, 2'nci Sayfa isimli televizyon programı, Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programı, haber spikeri Cem Öğretir, Nazlı Çelik, CNN Türk'ten gazeteci Gökçe Tümer, Kanal D'den muhabir İbrahim Konar, radyo programcısı Müslüm Söyler, Alişan ile Hayata Gülümse, Söylemezsem Olmaz ve Sabahın Sultanı Seda Sayan programları layık görüldü. İŞTE EN İYİLER Yılın en iyi haber radyosu Habertürk Radyo, Yılın en iyi haber programı ve sunucusu Radyo 7'den Mehmet Can ile 7 Gün 7 Saat, Yılın en iyi arabesk radyosu İstanbul'un Sesi, Yılın en iyi pop müzik radyosu Number One Türk, Yılın en iyi spor radyosu A Spor Radyo, yılın en iyi yabancı müzik radyosu Power FM, yılın en iyi tematik radyosu Radyo 45'lik, yılın en iyi talk radyosu Süper FM, yılın en iyi çıkış yapan kadın radyo programcısı Radyo Alaturka'dan Beyza Koç, yılın en iyi çıkış yapan erkek radyo programcısı Radyo Rota'dan İbrahim Elden oldu. YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU RADYO D Yılın en iyi ulusal radyosu Radyo D, yılın en iyi erkek radyo programcısı Kral FM'den Gönül Dostu Şener, yılın en iyi radyo konuk programı Radyo Başakşehir'den Mine Ayman, yılın en iyi kadın radyo programcısı Kafa Radyo'dan Pınar İnanç Akar, yılın en iyi radyo show programı Süper FM'den Doğan Can Özatlı, yılın en iyi halk müziği radyosu Radyo Ekin, yılın en iyi şiir, edebiyat programı Cem Radyo'dan Arslan Güven, yılın en iyi çıkış yapan radyosu Karadeniz FM, yılın internet radyosu ise Radyo Başakşehir seçildi. Radyoya değer katanlar ödülüne Kral FM'den Harbi Kız lakaplı Emel Yalçın layık görüldü. Engelsiz Mikrofon Farkındalık Ödülü ise radyo programcısı Cem Arslan'a verildi.