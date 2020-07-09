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4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, küresel salgın nedeniyle 2021 yılına ertelendi

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), Dünya Göçebe Oyunları'nın Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini duyurdu.

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, küresel salgın nedeniyle 2021 yılına ertelendi
09.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:01

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), Dünya Göçebe Oyunları'nın Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendiğini duyurdu.

Tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların tanıtılması, yaygınlaşması ve profesyonelleşmesi için çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ana paydaşı olduğu Dünya Göçebe Oyunları, küresel salgın nedeniyle ertelendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, şunları söyledi: "Bu süreç insanlığa; hareket etmenin, spor yapmanın, dev organizasyonlar kadar küçük grup oyunlarının da değerli olduğunu yeniden göstermiştir. Tüm bunların yanında; gelenekten, aileden ve doğadan kopmamanın gereğini hatırlatmıştır. Dünya Etnospor Konfederasyonu da süreç boyunca çalışmalarını artırmış ve omuzlarındaki yükün ağırlığını bir kez daha idrak etmiştir. Fakat insan sağlığını her şeyin üstünde tutan DEK, bu süreçte kendi çalışma ortamında olduğu gibi programlarında da bazı değişiklikler yapmıştır.Dünyanın en önemli spor ve kültür festivallerinden biri olan ve daha önce 3 kez Kırgızistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsünün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyeleriyle 2020 yılında, Türkiye'de yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Türk Konseyi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında gerçekleşen istişareler neticesinde, hazırlık çalışmaları titizlikle yürütülen etkinlik, Covid-19 salgını nedeniyle; 2021 yılına tehir edilmiştir.

Şimdiye kadar, Türkiye başta olmak üzere dünyaya zengin ve geniş kapsamlı bir etkinlik programı sunmak için çalışan Dünya Göçebe Oyunları Hazırlık Komitesi, program tehirinin akabinde de faaliyetlerini aralıksız sürdürecektir. Uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştiren ve spor turizmi noktasında her geçen gün önemli adımlar atan Türkiye, birbirinden zengin kültür ve sporların buluştuğu 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 2021 yılında ev sahibi yaparak bu alandaki iddiasını devam ettirecektir. Yüce Allah'tan, yaşadığımız bu sürecin en kısa zamanda, en hayırlı şekilde son bulmasını temenni ediyor; Dünya Göçebe Oyunları'nı 2021 yılında sağlık ve başarı ile gerçekleştirebilmeyi diliyoruz."


Kaynak: DHA

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