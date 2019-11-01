4. Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu

01.11.2019 21:12

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Son 150 yıldır siyasi, askeri, ekonomi, hukuk ve bilimsel alanlarda en fazla ilişkide bulunduğumuz Avrupa ülkesi muhtemelen Almanya'dır." dedi.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, İlk Ders ve 4'üncü Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu ilk dersi verdi.

Rektör Prof. Dr. Ünal, sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılı bir organizasyon olduğunu söyledi.

"Son 150 yıldır siyasi, askeri, ekonomi, hukuk ve bilimsel alanlarda en fazla ilişkide bulunduğumuz Avrupa ülkesi muhtemelen Almanya'dır. Hatta iki ülke arasındaki bu ilişki sadece iki milletin değil Orta Doğu, Balkanlar ve Batı Avrupa çizgisindeki diğer milletlerin, devletlerin ve kültürlerin şekillenmesine de etki etmiştir." diyen Ünal, Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti ve Almanya'nın aynı tarafta katılmalarıyla bu ilişkinin başka bir boyut daha kazandığını hatırlattı.

Dünyanın özellikle son yıllarda başta teknoloji olmak üzere ekonomik, politik, toplumsal alanlarda hızlı bir değişim içerisinde olduğuna işaret eden Ünal, üniversite olarak bilimi ileriye taşımak için çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA