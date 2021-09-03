4. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, CerModern'de izleyiciyle buluşacak
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4. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, CerModern'de izleyiciyle buluşacak

4. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali, CerModern'de izleyiciyle buluşacak
Anadolu Ajansı / Harun Kutbe - Haberler | Kültür Sanat

Çağdaş dans alanında farklı bir bakış sunmayı amaçlayan "Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali", CerMorden Sanat Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde dördüncü kez izleyiciyle buluşacak.

Çağdaş dans alanında farklı bir bakış sunmayı amaçlayan "Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali", CerMorden Sanat Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde dördüncü kez izleyiciyle buluşacak.

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, düzenlediği basın toplantısında, ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının katılımıyla bugün başlayacak ve 5 Eylül'de sona erecek festivalde, dans performanslarının yanı sıra atölye programları, seminer, konser ve film gösterimleri ile izleyiciye zengin bir program sunacaklarını söyledi.

Aralarında İspanya, Çekya ve Almanya'nın da bulunduğu 12 ülkeden 22 dans sanatçısının katılacağı festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destek verdiğini aktaran Tümer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tümer, festivalin Sağlık Bakanlığının Kovid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe

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