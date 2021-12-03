"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nde "Dijital Dünyada Film Yolculuğu" söyleşisi yapıldı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Balkon Film tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali", söyleşi ve film gösterimleriyle devam ediyor.

Festivalin ilk gününde Beyoğlu Akademi'de "Dijital Dünyada Film Yolculuğu" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Ezgi Büşra Çınar'ın yönetimini üstlendiği, dijital dünyanın film sektörü üzerinde etkisinin konuşulduğu panelde, dağıtımcı Kemal Ural, yönetmen Ramazan Kılıç ve yapımcı Emre Oskay konuşmacı olarak yer aldı.

Bugünkü ezberlerin bozulduğunu, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini, talep edilmeyen malların da arz edilmeye başladığını belirten Kemal Ural, pandemi ile tüm bu sürecin hızlandığını ve dijital platformların böylelikle önünün açıldığını söyledi.

Ural, "Sinema ölmeyecek sadece izleme alışkanlıkları çok değişti. İnsanlar artık cep telefonu ekranından bile film izliyor." ifadesini kullanarak, sinemaların sürekli değişime açık olup sektörü canlı tutması gerektiğinin altını çizdi.

Yapımcı Emre Oskay, çok fazla film projesinin geldiğini ve üretimin arttığını belirterek, bu durumda ekip bulmanın zorluğundan bahsetti.

Dijital platformlarla birlikte film tüketme kültürünün değiştiğine işaret eden Oskay, her yerde film tüketildiğini ve bunun hızlı tüketime neden olduğunu, zamanla da sinema salonlarının azalıp özel mekanlar haline gelebileceğine dikkati çekti.

Yönetmen Ramazan Kılıç ise Kovid-19 salgını yokken de kısa film sektörünün kötü olduğunu, dijital platformların ise ticari anlamda tatmin edici olmadığını belirtti.

Salgın ile birlikte festivallere katılamadıkları için işlerin daha kötüye gittiğini anlatan Kılıç, sinema izleyici sayılarının azalmasının fon bulma konusunda kısa film sektörünü etkilediğini ifade etti.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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