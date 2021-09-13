4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, Hacı Bektaş-ı Veli anısına yapılacak - Haberler
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4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, Hacı Bektaş-ı Veli anısına yapılacak

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, Hacı Bektaş-ı Veli anısına yapılacak

Bu yıl 1-5 Aralık'ta düzenlenecek "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali", Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilecek.

Bu yıl 1-5 Aralık'ta düzenlenecek "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali", Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilecek.

Daha önce Aşık Veysel ve Yunus Emre gibi önemli ozan ve gönül dostu isimler anısına gerçekleştirilen festivalde, sevgi ve dostluğu yayan, mutasavvıf, alim ve filozof Hacı Bektaş-ı Veli'nin çağları aşan felsefesi sinemayla buluşacak.

Festivalin "İnsani Bakış" başlıklı yeni bölümünde, dünya yardım tarihinde iyiliği evrensel boyutta sunmayı başarmış büyük insanlardan biri adına, her yıl festival yönetimin seçeceği bir film, "İnsani Bakış Özel Ödülü" alacak. Yeni bölümle insani yardımın fiziki şartları iyileştirmedeki katkısı vurgulanacak.

Festivale başvurular devam ediyor

Festivalin yarışma bölümüne, dostluğu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen ve 1 Ocak 2019 sonrasında yapılmış, kurmaca, animasyon ve deneysel türlerde, İngilizce altyazılı, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayan tüm filmler başvurabilecek.

Yarışma dışı gösterim bölümlerinde ise yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar başvurabilecek.

"Kırk Yıllık Hatır" gösterim kategorisinde doğrudan ya da dolaylı olarak dostluğa işaret eden her tür kısa film formatı değerlendirmeye alınacak.

"Panorama" gösterim bölümünde, herhangi bir tema sınırı olmaksızın, daha çok Türkiye prömiyerini yapacak olan ödüllü filmler yer alacak.

Bu yıl ilk kez festivalde yer alan İnsani Bakış kategorisi, savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararları ve bununla mücadele eden insan vicdanını konu ediniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle düzenlenen festivalin direktörlüğünü Faysal Soysal yaparken, bu yıl Onursal Başkanlığını,se Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık üstlenecek.

Tüm filmler ön Jürinin değerlendirmesi ve önerileriyle belirlenecek.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, Hacı Bektaş-ı Veli anısına yapılacak - Haberler
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