"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali"nin basın toplantısı yapıldı

Bu yıl Hacı Bektaş Veli anısına 1-5 Aralık'ta düzenlenecek "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali"nin basın toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film'in organize ettiği ve bu yıl Türk Kızılay çatısı altında düzenlenen festivalin basın toplantısına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Festival Onursal Başkanı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Festival Direktörü Faysal Soysal, Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, Jüri Başkanı Atalay Taşdiken ve oyuncu Afsaneh Pakroo katıldı.

Toplantıda Ana Yarışma Filmleri, Kırk Yıllık Hatır Seçkisi, Panorama Seçkisi, İnsani Bakış Seçkisi ile Onur Ödülleri ve festivale dair diğer bilgiler paylaşıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, ilçede festivallere ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin coşkuyla devam ettiğini hatırlatan Yıldız, Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin de özellikle Türk sinemasının gelişime sağladığı katkıdan ötürü önemli olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay Başkanı Kınık da bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin yeni normalle yenilikçi eklerle sanat dünyasına yeni bir nefes olarak ortaya çıktığına değindi.

Kınık, 153 yaşındaki Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin kurulduğu günden beri insanın ızdırabının dindirmeyi amaçladığını aktararak, "Kızılay sanat olarak öncelikli olarak insana insanı hatırlatmaya çalışıyoruz, insana insanı sanatla hatırlatmaya çalışıyoruz. İnsanı insandan sanatla haber dar etmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin direktörü Faysal Soysal ise geçen yıl pandemi şartlarından dolayı çevrim içi bir festival yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Ama garip bir tecrübe oldu bizim için çünkü Türkiye'nin bütün illerinden yaklaşık 5 bin seyirciye ulaşma imkanına eriştik. Birinciliği alan filmimiz Oscar'a aday gösterildi. Seçkideki birçok filmin gösterdiği başarılar da bizleri mutlu etti." dedi.

Soysal, bugüne kadar yaklaşık 240 bin TL ödül verdiklerine dikkati çekerek, "Anadolu dostluğunun mayasını dünyaya evrensel anlamda mal etmiş mütefekkirlerin anısına yaptığımız festivali bu yıl da Hacı Bektaş Veli'nin anısına gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Jüri başkanı Atalay Taşdiken Kızılay'ın festivale gösterdiği destekten ötürü çok mutlu olduğunu anlatarak, Türkiye'deki önemli kurumların kültür ve sanata daha çok destek vermesi gerektiğini her fırsatta hatırlattıklarını söyledi.

Festivale bu yıl 50 ülkeden 448 başvuru yapıldı

Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne bu yıl 50 ülkeden 448 film başvurdu.

Atalay Taşdiken'in başkanlığında üstleneceği Gürcü yönetmen Giorge Ovashvili, Kosovalı yönetmen Isa Qosja, oyuncu Serdar Orçin ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Eda Nazlı Noyan'dan oluşan jüri üyelerinin değerlendireceği Ana Yarışma Filmleri arasında; Nihat Seven'in "Beyaz", Olga Torrico'nun "Gas Station", Lucie Pages'in "Firefly", Fateme Mohammadi'nin "Burned", Vahid Hassanzadeh'in "Bridge", Amir Karami'nin "Death Locked Out", Maryam Esmikhani'nin "Emergency", Doug Roland'ın "Feeling Through", Sergi Marti Maltas'ın "The Bathtub", Hristo Simeonov'un "Nina", Janek Tarkowski'nin "Help3", Antonio Genovese'nin "Between Fear and Love", Semiha Yıldız'ın "Dileklerin Cudisi", Ömer Dişbudak'ın "Burhan", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Gökalp Gönen'in "Lal", Gon Caride'nın "Two Options", Reza Fahimi'nin "White Clad" ile Ngwatilo Mawiyoo'nun "Joy's Garden" yer alıyor.

Bu kategoride En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 30 bin TL, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 20 bin TL, Mansiyon Ödülü'nü kazanan film 10 bin TL, Fono Film Post Prodüksiyon Teknik Destek Ödülü'nü kazanan film ise 20 bin TL paranın sahibi olacak.

Festivalde "Dostluk Onur Ödülleri" oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça'ya Türk sinemasına yaptıkları katkılardan dolayı verilecek.

Mecid Mecidi İstanbul'a geliyor

Festival, İranlı yönetmen Mecid Mecidi'yi de sinemaseverlerle bir araya getirecek.

"Children of Heaven" filmiyle Oscar adayı ilk İranlı yönetmen Mecid Mecidi, Atlas 1948 Sineması'nda 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek 'Ustalık Sınıfı' ile sinemaseverlerle buluşacak.

"İnsani Bakış Seçkisi"nde Daniel Ortiz Entrambasaguas'ın "Breath", Nıcola Pıovesan'ın "Closed to the Light", Aman Azhymat'ın "Ukoy", Lolita Naranovich'in "Poor People", Luca Esposito'nun "Paper Boat", Arturo Duenas'ın "Dajla: Cinema and Oblivion" David Del Aguila'nın "Martians", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl", Sabah Mohammadi'nin "Long Sunset", Bahare Nikjoo'nun "Incurable", Murat Kılıç'ın "Koçber" filmleri yer alıyor.

Kızılay, bu bölümdeki bir filme Kızılhaç Teşkilatı kurucularından İsviçreli Henry Dunant adına 20 bin TL değerinde "Kızılay İnsani Bakış Ödülü" verecek.

"Panorama Seçkisi"nde de Azam Moradi'nin "Duel", Helene Rosselet-Ruiz ile Marie Rosselet-Ruiz'in "Ibiza", Lolita Naranovich'in "Power of Childhood", Mitra Raeesmohammadi'nin "Sweet Taste of Darkness", Ozan Sertdemir'in "Teşekkürler Süperman", Davoud Rangkhaneh'in "Nightclub", Onur Güler'in "Yara", Aliaksei Paluyan'ın "Lake of Happiness", Ethosheia Hylton'ın "D?lap?` Is Fine", Suzannah Mirghani'nin "Al-Sit", Said Hamich Benlarbi'nin "Departure" Hana Bucalija'nın "Vera" filmleri bulunuyor.

"Kırk Yıllık Hatır" bölümünde ise Seyed Payam Hosseini'nin "The Kites", Fariba Ghasemzadeh Behnami ile Mehdi Azari'nin "A Silence's Performance", Hassan Dehghandoost'un "All walls are low", Hasan Ali Soydam'ın "Peri", Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Merve Özen'in "Kuş Bakışı", Sukyun Jeong'un "Ae Ryeon Hee", Pıerre-Loup Docteur'un "Go! Captain", Albena Puneva'nın "Snails", Vanya Boycheva'nın "Natasha's Dream", Juan Albarracín'in "Southbound", Leart Rama'nın "The Station" ile Samgar Rakim'in "Street Poet" filmleri yer alıyor.

"Kısa Film Atölyesi"ne başvurular devam ediyor

Yönetmenlik, oyunculuk, senaryo, yapımcılık ve görüntü yönetmenliği başlıkları altında birbirinden farklı etkinliklerin düzenleneceği "Kısa Film Atölyesi"ne başvurular devam ediyor.

Katılımcıların sertifika alacağı Kısa Film Atölyesi'nin konuşmacıları arasında, yönetmen Faysal Soysal, yönetmen ve oyuncu Afsaneh Pakroo, yönetmen Aybars Bora Kahyaoğlu, yapımcı Canol Balkaya ve görüntü yönetmeni Emre Pekçakır yer alıyor.

AA / Salih Şeref

