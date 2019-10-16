16.10.2019 13:59

Başkentte, Kent Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yerli ve yabancı 250 bilim insanın katılımıyla 16-18 Ekim'de çeşitli oturumlarla yapılacak "4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi" başladı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış programında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe konuşma yaptı.

Karatepe, ilk oturumda şehir ve ekonominin de tartışılmasının önemine değinerek bir milletin medeniyet, kültür, ilim seviyesini ve ekonomik gelişmelerinin en iyi ifade edildiği yerin "şehir" olduğunu belirtti.

Toplumsal değişimin en hızlı şehirlerde yaşandığına dikkati çeken Karatepe, "Şehirlerin rekabette iki unsur bakımından öne çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi ulaşım imkanıdır. Şehrin dünya ile ilişkisi kolay kuruluyorsa o şehrin rekabet şansını sürdürüyor. Ankara'nın gelişmiş olması sadece başkent olmasından dolayı değildir. Ankara'nın, Türkiye'nin en kolay ulaşılan ve en çok ulaşılan şehridir. Konya ve Kayseri, bozkırda kuruldukları halde ulaşılabilirlikleri yüksek olduğu için rekabet etme özelliklerini korumaktadırlar." diye konuştu.

Liman kentlerinin de ulaşım bakımdan avantajlı olduğunu vurgulayan Karatepe, şehrin ekonomisinin gelişmesi için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Karatepe, "Şehirde belediyenin yaptığı her yatırım tabii ki şehrin ekonomisine katkıdır. Ama onun ötesinde sektörler açısından baktığımızda belediyelerin yaptığı en önemli iş yatırımcılara uygun altyapılar hazırlamaktır. Belediyeler, tarih ve kültür gibi yerel kaynakların harekete geçirilmesinde öncülük yapabilirler. En büyük ekonomik değer, güzel şehir yapmaktır." ifadelerini kullandı.

"Ankara'da ne oluyorsa onlarıda görebileceksiniz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, bir yerel yönetimin başarılı olabilmesi için şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalarını planlaması gerektiğine inandığını belirterek, belediye olarak yaptıkları ihaleleri canlı yayınladıklarını anımsattı.

Yavaş, Ankaralıların kentte yaşadıkları sorunları anında iletebilecekleri mobil uygulama yazılımında son gelindiğine dikkati çekerek, "Yapacağımız mobil uygulama ile çok daha başarılı olacağız. Gördüğünüz sıkıntıları anında iletebileceğiniz ve çözümünde bize yardımcı olabileceğiniz uygulamalar var. Yine sanat, spor ve kültür alanında Ankara'da günlük ne oluyorsa onları da görebileceksiniz, umarım beğenirsiniz. 10-15 gün içerisinde bunun lansmanını yapacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Prof. Dr. İlhan Tekeli katıldı.

Kaynak: AA