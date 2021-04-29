4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor!
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4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor!

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin Nisan etabı son hız devam ediyor.

Atölyeler, film söyleşileri, panel gibi etkinliklerin yanı sıra Nisan ayına özel gösterime giren Balkan seçkisi de festivalde göz dolduruyor.

İlk Kez Kadın Yönetmenler Festivalinde Gösterilecek Balkan Filmleri!

Bu yıl #sığamıyoruz sloganı ile hayata geçen festivalde Balkan Sinemasının birbirinden seçkin örnekleri sinemaseverlerle buluşuyor. Uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa filmler olmak üzere 3 ayrı kategoride yarışma düzenlenen Balkan Özel Seçki'sinde yakın döneme ait toplamda 24 filmin gösteriliyor. Bu filmlerden 16'sı Türkiye'de ilk kez 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde seyirci karşına çıkıyor.

Ülkemizde ilk kez Kadın Yönetmenler Festivalinde gösterilecen Balkan Seçkisi filmleri ise şu şekilde: Ivana Todorovic imzalı geçmiş bit travmanın kabuğunu kaldıran When I'm at Home, Marina Radmilac'ın kimlik ve delilik hakkında psychedelic punk dramı WHo The Fuck Are You, bir grup rahibenin kaldığı çıkmazı anlatan God´s Will (Tanja Brzakovic),

Ruzica Anja Tadic imzalı Everything is Fine, Milena Grujic'in iki gencin çalkantısını ele alan A.S. (25) filmi, genç davulcu Victoria'yı Mina Petrovic'in kamerasından seyrettiğimiz Victoria, 15, Belgrad'da etkinlik etkinlik dolaşan yaşı ileri 'tırtıkçı' bir grubun belgeseli

Consuming Contemporary (Ana Aleksovska),abisinin ilgisini kaybetme korkusu yaşayan Olja'yı merkezine alan Days Lost (Jovana Avramovic), Farklı çiftlerin Belgrad öykülerini kameraya taşıyan Asimmetry (Maša Neškovic), Belgrad kentinde özelleştirildikten sonra kaderine terk edilen Zvezda Sineması'nı işgal eden genç aktivistlerin gerilla eylemini çarpıcı biçimde konu alan Occupied Cınema (Senka Domanovic) Bosna Hersek'in ilk tesettürlü kadın triatlon atleti Nudzejma Softic'in hikayesini farklı yönleriyle beyazperdeye taşıyan Little Star Rising belgeseli (Sladana Lucic), ailesi Suriye'de köktendincilere katılıp, aranan terörist listesine giren Bosnalı Dino'nun normalleşmeye çalışma hikayesi The Infidel (Nejra Latic Hulusic), Paskalya önce tek bir günde geçen Eggshells (Slava Doytcheva), farklı yaş ve sosyal gruplara ait kadınların kesişen öyküsünü anlatan The Trampoline (Katarina Zrinka Matijevic), deneysel bir anlatı tekniği ile dingin bir hesaplaşma sunan A Two Way Mirror (Katarina Zrinka Matijevic) ve büyükannesinin köyündeki kalıntılarla geçmiş bir hesaplaşmaya giren bir kadının sesinden Homelands (Jelena Maksimovic) Türkiye'deki sinemaseverlerle ilk kez 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde buluşan yapımlar.

Balkan Özel Seçki'nin üç ayrı dalda kazananlarını ise Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Merve Uygun, Dr. Ebru Beyazıt ve festival yönetmeni Gülten Taranç'tan oluşan jüri belirleyecek.

Türkçe ve İngilizce Altyazı Seçenekleriyle!

Birbirinden değerli Balkan seçkisi filmleri, hem İngilizce hem de Türkçe altyazı seçeneğiyle ücretsiz ve herhangi bir zaman sınırlaması olmadan festivalin resmî web sitesi olan https://kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinde 5 Mayıs gecesine kadar sadece Türkiye'den izlenmeye açık. 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma kısıtlamaları kapsamında festivalin bitiş tarihi olan 5 Mayıs'a kadar faaliyetlerine herhangi bir aksama olmadan çevrimiçi koşullarda devam edecek. Festival etkinliklerini sosyal medya üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz:

Kaynak: Bültenler

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