4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"Na Doğru

Basın Yayın Birliği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 1- 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak olan fuarın bu yılki sloganı "Yeni Bir Dünya Keşfet" olarak belirlendi.

Sultanahmet'te bir otelde yapılan tanıtım toplantısında Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, fuarın bu yıl geçen yıllara göre daha başarılı ve verimli geçeceğini söyledi.

Kısakürek, fuarın ilk olarak CNR Kitap Fuarı kapsamında 450 metrekarelik bir alanda okuyucuyla buluştuğunu aktararak, "2. kez fuarda bin metrekareye yaklaştık. Fuarın 3'üncü yılında ise 2 bin metrekareye yerleştik. Bu yıl ise alanımız 6 bin metrekare oldu." dedi.

Fuara Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak'tan 200'den fazla yayımcının katılım sağlayacağını belirten Kısakürek, şöyle devam etti:

"Bu fuar İstanbul'un da yakın zamanda bir kitap alışveriş merkezi haline gelmesinin inşallah önünü açar. 3'üncü havalimanının da tamamlanmasıyla dünyanın birçok yerinden direk uçuşla İstanbul'a gelinebilinecek. Bu da Türkiye'deki yayımcılara dünyanın her tarafından ulaşılması kolaylığını sağlayacak."

Emrah Kısakürek, Türkiye'de de Arapça kitap yayımı yapan 21 yayımevinin fuara iştirak edeceğine değinerek, "Bu yılki sloganımız 'Yeni Bir Dünya Keşfet' bu sayede Arap coğrafyasına İstanbul'un yeni bir kitap merkezi olduğunu anlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak ileride Balkan ülkelerinde ve Türk devletleri coğrafyasında da fuar gibi etkinlikler düzenlemek istediklerine işaret eden Kısakürek, fuarın hayırlara vesile olmasını sözlerine ekledi.

"Arap dünyası içerisinde İstanbul'u yeni bir dünya olarak görüyoruz"

Uluslararası Arap Kitap Yayıncıları Derneği Başkan Vekili Ammar Abdülhalik ise böyle bir fuara öncülük etmesinden dolayı Basın Yayın Birliği'ne teşekkür ederek, "Türkiye'deki kültür ve basın dünyasına, Türkiye'de yaşayan Arap nüfusunun kültürle ilgilenmesini sağlayan, kendi kültürümüzle bağımızın kopmamasına destek veren herkese ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Abdülhalik, fuarın sloganına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Yeni Bir Dünya Keşfet' sloganında aslında kastettiğimiz özellikle Arap dünyası içerisinde İstanbul'u yeni bir dünya olarak görüyoruz. Yeni bir dünya keşfederken de ziyaretçilerin bu fuar aracılığıyla kültür üzerinden bir keşif yapmalarını istiyoruz. Yani kültür üzerinden keşif derken; özellikle İstanbul'da çok ciddi bir yayım pazarı var. Bu yayım pazarını tanımamız ve bizim Arap yayın pazarımızla birlikte ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede bu kitap fuarı ilişkilerin güçlenmesi açısından çok önemli sonuçlar verecektir."

Fuar hakkında

"4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" kapsamında Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi, imza günü gibi çocuk ve gençler için de yaklaşık 70 farklı kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ile İstanbul'da yayın yapan tek Arapça radyo Misk FM'in global iletişim ortağı olduğu fuara bu yıl 50 bini aşkın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Resmi açılış töreni 1 Eylül, saat 11.00'de yapılacak olan fuar, 9 Eylül'e kadar sabah 10.00 ile akşam 22.00 arası ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.