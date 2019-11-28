28.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:12

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, ticaret, yatırım, altyapı ve turizmin Çin ile Türkiye'nin ekonomik iş birliğinde dört ana motor gücü haline geldiğini söyledi.

Deng, kentteki bir otelde düzenlenen "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülke devlet başkanının iki kez görüşerek, Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol Projesi ve Türkiye'nin orta koridor stratejilerinin uyumlaştırılması noktasında fikir birliğine vardıklarını belirtti.

"Şu an ticaret, yatırım, altyapı ve turizm, Çin ile Türkiye ekonomik iş birliğinde dört ana motor gücü haline geldi." diyen Deng, şöyle devam etti:

"Bu senenin 10 ayında Çin ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 16,6 milyar doları geçti. Çin'in Türkiye'deki yatırım stoğu ise çok yakın bir tarihte 2018 yılındaki seviyesinin iki katına çıkarılacak. Çinli şirketler Türkiye'de enerji, madencilik ve raylı ulaşım sistemleri alanlarındaki mega projelerde iş birliği protokollerine imza attılar. Bu sene Türkiye'ye gelen Çinli turistlerin sayısı 500 bine yaklaşacak ve yeni bir tarihi rekor kıracak. Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi. 62 Çinli şirket fuara katıldı. Bu ay içinde Şanghay'da yapılan 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Türkiye'den 59 şirket ve 5 endüstri kuruluşu katıldı. Türkiye'nin ülke standı ve Türk mutfağı standı fuarda en fazla ilgi gören standlardandı. Bu ay içinde Çin-Avrupa tren seferleri ilk defa Türkiye'ye gelerek Marmaray tünelinden Prag kentine vardı. Bu da Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol İnisiyatifi ve Türkiye'nin orta koridor stratejilerinin uyumlaştırılması sürecinde önemli bir sembolik olay oldu."

"Çin ve Türkiye yükselen iki ekonomi"

Çin ve Türkiye'nin yükselen iki ekonomi olduğuna işaret eden Deng, "Hem ikili hem çok taraflı alanlarda iş birliği yaparak Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerin reformu, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi gibi konularda önemli iş birliği sonucu elde etti. 2013 yılında Devlet Başkanımız Sayın Şi, Bir Kuşak, Bir Yol İnisiyatifini ilan ettikten sonra İpekyolu'nun tarihteki refahı tekrar görülmeye başlandı." dedi.

Deng, bu yılın 9 ayında Çin'in, İpekyolu güzergahındaki ülkelerle toplamda 950 milyar dolarlık ithalat- ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu güzergahtaki ülkelerde Çin'in yaptığı finans dışı doğrudan yatırım ise 10 milyar doları geçti. Bir Kuşak, Bir Yol eğer tam olarak hayata geçirilebilirse dünya ticaretini yüzde 6,2 oranında, güzergahındaki ekonomiler arasındaki ticaret hacmini yüzde 9,7 oranında, küresel gelirleri ise yüzde 2,9 oranında artırabilecek." diye konuştu.

Büyükelçi Deng Li, şunları kaydetti:

"Uluslararası şartlarda hızlı ve karmaşık değişiklikler yaşanıyor, tek taraflılık ve korumacılık tekrar boy gösteriyor, belirsizlikler ve istikrarsızlıklar çoğalıyor. Dünya nasıl gelişmeli gibi çağımızın önemli sınanması karşısında Çin kendi barışçıl kalkınma yoluyla buna en iyi şekilde cevap verdi. Çin, insanoğlunun ortak kader birliğini oluşturmak ve daha açık bir dünya ekonomisi kurmak gibi kendi kalkınma anlayışımızı dünya ile paylaştı. Çin kendisini daha fazla dünyaya açarak fırsatları kucaklayacak, daha fazla iş birliği yaparak ortak kazanç peşinde koşacak, daha yüksek kaliteyle Bir Kuşak, Bir Yol'u ortaklaşa inşa edecek."

Çin'in, tüm bunlar için Türkiye dahil pek çok ülkeyle makro politikalar konusunda daha fazla iş birliği yaparak hem ikili hem çok taraflı alanda iş birliğini sağlam bir şekilde ilan edeceğini söyleyen Deng Li, "Çin çeşitli ülkelerle birlikte çalışarak çok taraflı ticaret sistemini savunacak, küresel sınanmalarla yüzleşecek ve insanoğlunun ortak kader birliğini oluşturacak. Çin-Türkiye iş birliği, Çin dünya iş birliğinde de yepyeni bir sayfa açacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA