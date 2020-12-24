4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu" (ISOEVA) başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu" (ISOEVA) başladı.

Çevrim içi düzenlenen sempozyum, değerler eğitiminin önemi bağlamında Türkiye'deki bilim insanları ile çeşitli ülkelerden akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla nitelikli aktivitelerin gerçekleştirileceği akademik ortam sunuyor.

Üç gün sürecek sempozyumda, sözlü bildiri sunumları ve uluslararası karma serginin yanı sıra öğretmenlerin "eğitimde iyi örnekler" sunumlarına da yer verilecek.

377 katılımcının 217 bildiriyle katılım sağladığı sempozyum, 60 konu başlığında çevrim içi devam edecek.

"Sempozyumun alanda yapılan çalışmalara büyük katkısı aşikar"

Sempozyum Başkanı KBÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çepni, açılış konuşmasında, "Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyumun, genelde ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliklerinin iyileştirilmesi, özelde ise değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmalara büyük katkısı aşikar." dedi

Eğitimcilerin mesleki gelişim adına sempozyumlarda önemli kazanımlar elde ettiğine işaret eden Çepni, "Değerler, insanların bakış açılarını etkilemede, insani algıları geliştirme ve değiştirme de oldukça etkilidir. Eğitimcilerin evrensel etik ve değer sorumluluklarının ışığında ahlaklı bireyler yetiştirmek, etik ve değer telakkisini eğitimde en üst noktaya taşımak gibi bir görevi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler