4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'na Doğru

Mersin Üniversitesi'nin bu yıl 4. kez düzenleyeceği Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 19 Nisan'da başlayacak.

Sempozyum dolayısıyla, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu başkanlığında hazırlık toplantısı düzenlendi.

Akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve turizmcilerin katıldığı toplantıda, 2 gün sürecek sempozyumun plan ve programları yapıldı.

Akademisyen Doç. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, toplantıdaki konuşmasında, Mersin Üniversitesi'nce düzenlenecek sempozyumun ana temasının "Kırsal Turizm" olarak belirlendiğini ve "Türkiye'nin en güneyinde buluşalım" sloganını kullanacaklarını söyledi.

Etkinliğe, Türkiye'den ve yabancı ülkelerden yaklaşık 200 akademisyenin katılacağını belirten Çetinöz, 19 Nisan'da başlayacak sempozyumun 20 Nisan'da son bulacağını aktardı.

Kaynak: AA