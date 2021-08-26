4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, 3 Eylül'de CerModern Açıkhava Sahnesi'nde başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, 3 Eylül'de CerModern Açıkhava Sahnesi'nde başlıyor

4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, 3 Eylül'de CerModern Açıkhava Sahnesi'nde başlıyor
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Kültür Sanat

Çağdaş, kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bakış sunmayı amaçlayan 4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, 3-5 Eylül tarihleri arasında CerModern Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Çağdaş, kavramsal dans alanında bireysel hareket üzerine farklı bakış sunmayı amaçlayan 4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, 3-5 Eylül tarihleri arasında CerModern Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte, 3 gün boyunca ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının gösterimleri, atölye programları, seminer, konser ve film gösterimleriyle izleyiciye zengin bir program sunulacak.

4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali'nde İspanya, Çekya, İtalya, Ukrayna, İsrail, Meksika, Kosova, Yunanistan, Litvanya, Dominik Cumhuriyeti ve Almanya'dan katılacak solo dansçıları CerModern Açıkhava Sahnesi'nde performanslarını sergileyecek.

CerModern tarafından yürütülen programın danışma ekibinde bu alanda öncü çalışmalar yapan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklen festival, Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Mesut Akusta Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
4. Uluslararası Çağdaş Dans Festivali, 3 Eylül'de CerModern Açıkhava Sahnesi'nde başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:40:07. #1.14#

title