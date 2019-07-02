4. UlusIararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu başlıyor

4. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 5 Temmuz'da başlayacak.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 200'den fazla atletin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında ilk kez çocuk koşusu da düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Middle Earth Travel iş birliği ile bu yıl 4. gerçekleştirilecek Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, 5-6 Temmuz tarihlerinde koşulacak.

Merkezi İsviçre'de bulunan ve dağ koşularının dünyadaki yönetici kurumu olan Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından da tanınan Erciyes Dağ Maratonu'na Amerika, Fransa, Almanya, İspanya, Rusya, Polonya, Güney Afrika gibi ülkelerden 200'den fazla atlet kayıt yaptırdı.

Yarışlar 64K, 25K, 12K ve VK olmak üzere 4 farklı etapta yapılacak.

VK yarışı uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor.

Atletler, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 350 metrelik irtifasındaki bitiş noktasına ulaşacak. Geçen yıl 49 dakika 43 saniye ile parkuru tamamlayan milli atlet Ahmet Arslan'ın bu yıl kendi rekorunu geçmesi bekleniyor.

Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda ise yarışmacılar 64 kilometrelik zorlu arazide 3 bin metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, Erciyes Dağı'nın volkanik tepelerini 360 derece dolanacak.

Yarışmacılar, Trail Run etabında 2 bin metrelik irtifada 25 kilometrelik parkurda, Hacılar-Tekir Kapı etabında ise 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Bu yıl organizasyon kapsamında ilk kez Erciyes Çocuk Maratonu da düzenlenecek. Yarışlar 7-8, 9-10, ve 11-12 yaş olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA