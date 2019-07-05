4. UlusIararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu

Erciyes Dağı'nda bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen ve 10 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, "vertical kilometer" (VK) etabıyla başladı.

Dört aşamadan oluşan dağ maratonunun ilk etabı olan "vertical kilometer" bölümünde sporcular, 2200 metre rakımlı Hisarcık Kapı bölgesinden başlayıp 3400 metre rakımlı Ottoman bölgesindeki bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmak için 4,5 kilometrelik etapta yarıştı.

Toplam 25 sporcunun ter döktüğü "vertical kilometer" bölümünü 48 dakika 6 saniyede tamamlayan milli atlet Ahmet Arslan, birinci oldu. Arslan bu derecesiyle 49 dakika 43 saniye ile kendisinde olan etap rekorunu egale etmiş oldu.

Arslan'ın ardından 1 saat 3 dakikada etabı tamamlayan Hakan Akalp ikinci olurken, 1 saat 5 dakikalık derecesiyle Aykut Kırsay üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın ikinci etabında ise "64K Erciyes Ultra Sky Trail", "25K Trail Run" ve "12K Hacılar Tekirkapı" koşusu yarın yapılacak. Öte yandan yarın bu yıl ilk kez düzenlenecek Erciyes Çocuk Maratonu'nun da yaklaşık 50 minik sporcu yarışacak.

Kaynak: AA