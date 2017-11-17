Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Yakın zamanda Erzurum merkezli Azerbaycan, Gürcistan, Moskova özel uçak seferleri başlatmayı planlıyoruz. Bu konuda hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Bunu başarabilirsek Erzurum, bölgemizde hem sağlık hem spor turizmi alanında merkez olarak hizmet vermeye başlayacaktır." dedi.



Erzurum'da, bölgenin sağlık ve spor turizmi altyapısını, sunulan ayırt edici hizmetleri ve sektördeki potansiyeli yakın coğrafya ülkelerine tanıtmak amacıyla Palandöken Dağı'ndaki bir otelde "4. Ulusal Turizmde İnovasyon Konferansı" düzenlendi.



Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonunda, Azerbaycan, Nahçıvan ve Acara Özerk cumhuriyetleri, İran ile Gürcistan'dan sağlık turizmi acenteleri, ulusal basın ve medya ile kamu ve özel sağlık kuruluşları yetkililerinin de katıldığı konferans, "Sağlık ve Spor Turizmi" temasıyla gerçekleştirildi.



Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, turizmin, dünyada bilişimden sonra en hızlı büyüyen ikinci sektör olduğunu söyledi.



Turizmin yerel ekonomik kalkınma açısından da önemine işaret eden Azizoğlu, "Turizm bir bölgede 54 farklı iş kolunu da beslemektedir. Sosyoekonomik kalkınma yönünden son derece önemli olan bu sektöre ülkemiz de kayıtsız kalmamıştır. Ülke olarak sektör için koyduğumuz 2023 sayısal hedeflerinin ötesinde turizmin çeşitlendirilmesi, yeni ve daha kalıcı pazarların bulunması ve turizmden daha yüksek gelir elde edilmesi, ulaşılması gereken daha önemli hedeflerimizdir." diye konuştu.



Sağlık ve spor turizminin ülkeyi belirlenen hedeflere ulaştırma açısından önemine değinen Azizoğlu, şunları kaydetti:



"Kaynaklara göre, sağlık turizmi için gelen turistler, deniz, kum ve güneş için gelenlerden 22 kat fazla harcama yapmaktadır. Erzurum, çevre ülkelerle coğrafi ve kültürel yakınlığını da kullanarak, sağlık turizminde bölgesel cazibe merkezi olmaya adaydır. Sporcu kampları noktasında ise Erzurum, yine son yıllarda altyapısı ve ağırlanan takım sayısı olarak hızlı yükselişe sahip. 2012'den bugüne şehrimizde kamp yapan futbol takımı sayısında artış görülmektedir."



Azizoğlu, "İnanıyoruz ki Erzurum, bir saatlik uçuş mesafesinde 300 milyon insanın yaşadığı yakın bölgemizin cazibe merkezi olmaya aday bir şehirdir. Yakın zamanda Erzurum merkezli Azerbaycan, Gürcistan, Moskova özel uçak seferleri başlatmayı planlıyoruz. Bu konuda hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Bunu başarabilirsek Erzurum, bölgemizde hem sağlık hem spor turizmi alanında merkez olarak hizmet vermeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.



"Gelişmiş ülkelerle yarışabilecek boyuttayız"



Sağlık Bakanlığı Müşaviri Enginer Birdal ise sunumunda, devlet eliyle sağlık altyapısını sağlam hale getirdikten sonra, 2011'de resmen sağlık turizmine başladıklarını söyledi.



Birdal, "Önce kendimize güvenmemiz gerekiyor. Biz artık dünyayla, gelişmiş ülkelerle hizmet anlamında yarışabilecek boyuttayız. Bunun üzerine genel değerlerimizi ve kültürümüzü katabilirsek, misafirperverliğimizi, tarihten getirdiğimiz bilgi birikimimizi bununla harmanlayabilirsek, sağlık turizminde ciddi bir yol alabileceğimize inanıyorum." dedi.



Konferansa, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Zurab Tenieshvili, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen de katıldı.