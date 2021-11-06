4. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde düzenlenen 4. Şanlıurfa Ulusal Kitap Fuarı kapılarını açtı. Karaköprü ilçesinde bulunan Şanlıurfa Fuar Merkezinde açılan ve çok sayıda yazar ve yayınevinin katılım sağladığı kitap fuarında binlerce tür kitap, kitapseverleri bekliyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Şanlıurfa Ulusal Kitap Fuarının açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Karataş, Şanlıurfa Vali Vekili Yasin Akgül, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İlgili daire başkanlıkları, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar alanında bulunan stantları gezerek kitaplar hakkında bilgiler alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Karataş ve beraberindekiler, fuara katılım gösteren yazarlarla da bir süre sohbet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Karataş Şanlıurfa'nın bir kültür şehri olduğunun altını çizerek herkesi Şanlıurfa Fuar Merkezinde açılan 4. Ulusal Kitap Fuarını ziyaret etmeye davet etti.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin katkı ve destekleriyle kitap fuarının açılışını gerçekleştirdik. Şanlıurfa kültürün merkezi, Şanlıurfa büyük yazarların yetişmiş olduğu bir kültür şehridir"

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise kitap fuarında herkesin istediği içeriğe sahip kitapları bulabileceğini ve bu kitaplardan istifade etmeleri gerektiğini belirterek kendilerinin de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu fuarda yer aldıklarını aktardı.

4. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 14 Kasım'a kadar 10: 00 ile 20: 00 Ziyaret Saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Fuar alanında ayrıca "Eski Urfa Fotoğraf Sergisi" de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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