4. Ulusal Mardin Foto Maratonu ertelendi
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan'da yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.
17.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:56
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan'da yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.
Ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonunu, 26-30 Ağustos 2020 tarihine erteledi.
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Kaynak: AA