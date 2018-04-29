4. Ulusal Aşçılık Kampı" Sona Erdi

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (AİBÜ) Mengen ilçesindeki kampüsünde, 56 üniversitenin ilgili bölümlerinde eğitim gören aşçı adayları ve usta aşçıların katılımı ile gerçekleşen 4'üncü Ulusal Aşçılık Kampı sona erdi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinin "Aşçılık" programları ile "Gastronomi", "Gastronomi ve Mutfak Sanatları", "Mutfak Sanatları ve Yönetimi" bölümlerinden öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik gerçekleştirilen kampa, 56 üniversitenin 73 programından 213 kişi katıldı.

Kampa katılan öğrenciler, bir hafta boyunca Türkiye'nin en prestijli otel ve restoran mutfaklarında şef olarak çalışan, kendi restoranını işleten ya da mesleğine akademisyen olarak devam eden Aşçılık Okulu Mezunları Derneği (AŞOMDER) üyelerinin mesleki incelikler ve vizyon kazandırma amacıyla verdikleri eğitimlere katıldı.

Aşçılık mesleğine katkıda bulunmak için AŞOMDER tarafından Mengen'de düzenlenen kampın gala gecesi, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde oluşturulan alanda yapıldı.

Galanın açılışında bir konuşma yapan AŞOMDER Başkanı Levent Demirçakmak, 56 farklı üniversitenin 73 programında eğitim gören öğrencilerle bir hafta geçirdiklerini anlatarak, "Onlara eğitimler verdik, yorduk, biraz da yorulduk. Yoğun bir kamp geçirdik. Bizim için çok güzel ve faydalıydı." dedi.

Bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri kamp ile ilgili üniversitelerden çok güzel tepkiler aldıklarını da ifade eden Demirçakmak, "Kampa katılabilmek adına not ortalamasını yükseltmeye çalışan öğrenciler varmış. ve yine öz geçmişlerine 'Aşçılık kampında eğitim aldığını' ekleyen kardeşlerimiz varmış. Bunları duydukça biz çok mutlu oluyoruz. Biz bu yolda Türk aşçılığını, Türk mutfak kültürünü daha ilerlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Levent Demirçakmak, konuşmasının ardından kampa destek veren kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür plaketi takdim etti.

Tencere Orkestrası'ndan konser

Gala gecesinde ASOMDER üyelerince oluşturulan "Tencere Orkestrası" da bir konser verdi.

Usta aşçılar ellerindeki tencere kapakları, kepçeler, çeşitli mutfak aletleri ile davetlilere ve kampa katılan öğrencilere mini bir gösteri sundu.

Mutfak aletlerinin çıkardığı seslerin bir müziğe dönüştüğü konsere izleyenler de coşkuyla eşlik etti.

Orkestranın kurucularından olan Ozan Büyükköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda yaşadıkları anıları canlandırma adına bu orkestrayı kurduklarını ifade ederek, "Okul zamanlarında müzikle uğraşanlar bu işe gönül verenler vardı. Böyle şeyleri mutfaklarda da yapardık. Ondan sonra bu fikir ortaya çıktı ve çok da güzel olduğun düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Orkestrada yer alan herkesin profesyonel aşçı olduğunu da belirten Büyükköse, "Herkes profesyonel anlamda aşçılık yapıyor ama herkesin müziğe bir gönül bağı var. Mutfak da çok eğlenceli ve hareketli bir yer. Nabzın çok yükseldiği anlar oluyor. Çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz, o arada o stresi atmak için de böyle şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.