4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri - Haberler
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4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

Erciyes Koleji, 4-EU Eco Life Erasmus Plus Ka2 Projesi kapsamında İspanya, Yunanistan, Romanya ve Portekiz'den gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

Erciyes Koleji, 4-EU Eco Life Erasmus Plus Ka2 Projesi kapsamında İspanya, Yunanistan, Romanya ve Portekiz'den gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti.

Hem Kayseri'yi hem de Kayseri kültürünü tanıma şansı bulan yabancı konuklar, programlarını dolu dolu geçirdi. Okul içinde atölye etkinliklerine katılan ve birbirinden değerli ürünler ortaya koyan misafirler, Ali Dağı'na giderek doğaya tohum bombaları bıraktı.

4 ülkeden gelen misafirler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek gözlemlerini aktardı. Kapadokya gezisiyle de seyahatlerini bitiren misafir öğrenci ve öğretmenler, konukseverlikten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. - KAYSERİ

4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

4 ülkenin öğrencileri Erciyes Koleji'nin misafiri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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