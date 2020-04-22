4 ülkeden 5 çocuk, 23 Nisan'ı şiir okuyarak kutladı
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4 ülkeden 5 çocuk, 23 Nisan'ı şiir okuyarak kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Kütahyalı minik Emine Şevval Dalga yurt dışındaki arkadaşları ile birlikte seslendirdikleri 23 Nisan şiiri ile çocuk bayramını hep birlikte yaptıkları video ile kutladı.

22.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:58
4 ülkeden 5 çocuk, 23 Nisan'ı şiir okuyarak kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Kütahyalı minik Emine Şevval Dalga yurt dışındaki arkadaşları ile birlikte seslendirdikleri 23 Nisan şiiri ile çocuk bayramını hep birlikte yaptıkları video ile kutladı.

Korona virüs nedeni ile bir araya gelemeyen ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak isteyen Kütahyalı minik Emine Şevval Dalga Mısır, KKTC ve Afganistan'da ki 4 arkadaşı ile birlikte seslendirdikleri 23 nisan temalı şiir ile bir klip hazırladılar. Evinin camlarını Türk bayrakları ile süsleyerek korona virüs salgının olduğu bugünlerde bayram coşkusunu evine taşıyan Dalga vatandaşlara da evde kal çağrısında bulundu. Virüs salgını nedeni ile buruk bir bayram olmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Emine Şevval Dalga "23 Nisan'ı geçtiğimiz senelerde ki gibi coşku ile kutlayamayacağız ama bunu daha iyi hale getirmek için yurt dışındaki arkadaşlarımız ile bir klip hazırladık. Onlara göndermiş olduğum şiirin birer mısrasını onlardan seslendirmelerini istedim ve onlarda video çekerek bana gönderdi bende o video ile bir TRT'ye gönderdim. Yurt dışında ki arkadaşlarımın 2'si Afganistan, 1'i Mısır'dan 1'i ise KKTC'den. Herkes çok mutlu oldu ve gurur duyduk ve bu şiiri başta önde olmak üzere aziz şehitlerimize armağan ettik" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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