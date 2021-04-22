4 ülke 28 takım online yarışacak
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4 ülke 28 takım online yarışacak

4 ülke 28 takım online yarışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde bugüne kadar 7 kez gerçekleştirdiği ve büyük bir beğeniyle takip edilen online Uluslararası Satranç Turnuvasının 8'incisi 25 Nisan'da yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde bugüne kadar 7 kez gerçekleştirdiği ve büyük bir beğeniyle takip edilen online Uluslararası Satranç Turnuvasının 8'incisi 25 Nisan'da yapılacak.

Daha önce bireysel olarak gerçekleşen yarışmanın 8'incisi 4 ülkeden 28 kulübün katılımıyla gerçekleşecek. Dünya çapında bilinen birçok kulübünde yer aldığı Uluslararası satranç turnuvasına yoğun bir sporcu katılımının olacağı tahmin ediliyor.

Turnuva, Pazar günü saat 18.00-20.00 saatleri arasında Kutsoy Gökçe youtube sayfasında canlı yayınlanacak. Satranç severler turnuvayı https://youtube.com/c/KutsoyGokceMBBGSK linkten izleyebilecekler. - MUĞLA

4 ülke 28 takım online yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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