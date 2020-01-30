4'ü kadın 15 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

30.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:15

FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün emniyet ve askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyonla gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün emniyet ve askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bylock programı kullandıkları belirlenen 30 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Van, Erzurum, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Samsun, Muğla, Mersin, İzmir, Bursa ve Ankara illerinde düzenlenen operasyonla polis ekipleri İstanbul'da 15, il dışında ise 7 kişi olmak üzere toplam 22 kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul'da gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 4'ü kadın toplam 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA