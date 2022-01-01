Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı - Haberler
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Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı Adana'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı Adana'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı.

ADANA (İHA) - Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

ADANA - Adana'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 31 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 150 gram bonzai, 335 uyuşturucu hap, 27 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 3 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 978 TL ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

Gözaltına alınan 6 torbacıdan 4'ü tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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