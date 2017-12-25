Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma Merkezi iş birliğiyle "4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Boşanma Kongresi" gerçekleştirilecek.



KADEM'in açıklamasına göre, kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, bu alandaki araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleri tamamlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti başlığı altında boşanma konusuna dikkati çekmek üzere, KADEM-Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde kongre düzenlenecek.



İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma Merkezi iş birliğiyle 8 Mart 2018'de İstanbul'da yapılacak akademik kongre, "4. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Boşanma" başlığında gerçekleşecek.



Kongrede sunulacak bildirilerle kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna, boşanma olgusu bağlamında farklı bakış açıları getirilmesi öngörülüyor.



Kongreye katılım ücretsiz olup, değerlendirmeye alınan bildiri özetleri arasından seçilecek ilk üç bildiri için ödül takdim edilecek.



Kongrede sunulan bildiriler, yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında düzenlenmesi halinde hakemler tarafından değerlendirilmeye alınıp hakemli KADEM-Kadın Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanacak.





Bildiri çağrısı, kadın çalışmaları, iktisat, hukuk, siyaset bilimi, sağlık, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, kültür, sanat ve iletişim gibi disiplinlerden tüm katılımcılara açık. Kongreye, 1 Ocak 2018'e kadar bildiri gönderilebilecek. Sunum yapmaya hak kazanan bildiriler de 9 Ocak 2018'de açıklanacak.