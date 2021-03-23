4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti

23.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:07
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti

Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, İzmit Körfezi'nden Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşacak olan gemide yüklü miktarda esrar taşındığı istihbaratına ulaşan Narkotik timleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan geminin limana yanaşmasının ardından operasyon düzenlendi. Limanın gümrük dağıtım alanlarında narkotik köpekleri ile yapılan aramalar sırasında, köpeklerin tepkilerini yoğunlaştırdığı bir konteyner açıldı.

119 çuval dolusu esrar ele geçirildi

Açılan konteyner içerisinde inşaat molozlarının konulduğu çuvalların olduğu görüldü. Konteyner içerisinde detaylı bir arama yapan ekipler, üzerince Arapça yazıların bulunduğu 119 çuval dolusu 3 ton 860 kilo esrar ve 99 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca yapılan aramalarda ekipler, esrar dolu çuvalların arasına narkotik köpeklerini yanıltmak için nane dolu çuvalların da yerleştirildiğini tespit etti. Çuvallardan çıkartılan esrar paketlerinde ise Arapça yazıların olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti
4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Rasim Öztekin Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 ton uyuşturucu, polisi bile şok etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:08:38. #1.14#
title