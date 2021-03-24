4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu

24.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:40
4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu

Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşan gemiye düzenlenen operasyonda, 119 şeker çuvalı içerisinde 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla uyuşturucu tacirlerine önemli bir darbe vuruldu. Edinilen bilgilere göre, İzmit Körfezi'nden Kocaeli'de bulunan bir limana yanaşacak olan gemide yüklü miktarda esrar taşındığı istihbaratına ulaşan Narkotik timleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan geminin limana yanaşmasının ardından operasyon düzenlendi. Limanın gümrük dağıtım alanlarında narkotik köpekleri ile yapılan aramalar sırasında, köpeklerin tepkilerini yoğunlaştırdığı bir konteyner açıldı. Konteyner içerisinde inşaat molozlarının konulduğu çuvalların olduğu görüldü. Konteyner içerisinde detaylı bir arama yapan ekipler, üzerince Arapça yazıların bulunduğu 119 çuval dolusu 3 ton 860 kilo esrar ve 99 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyon anı polis kamerasında

Operasyon ile ilgili soruşturma sürerken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü operasyon anının polis kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde narkotik köpeğinin konteyner içerisindeki uyuşturucu maddeyi tespit ettiği ve konteynere giren ekiplerin esrar ve hapları ele geçirdiği görülüyor. - KOCAELİ

4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu
4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu
4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu
4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu
4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 ton uyuşturucu işte böyle bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:41:53. #1.15#
title