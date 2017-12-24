4 ton hamsi festivalde dağıtıldı



ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Hamsi Festivalinde 4 ton hamsi tüketildi.

Hükümet Konağı önünde bulunan 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği Hamsi Festivaline yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Hamsi Festivaleş Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Genel Sekreteri Mustafa Hamarat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Samsun İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, çevre belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde, Fatsa ve çevre ilçe belediyeleri tarafından, başta Fatsa olmak üzere kurulan stantlarda bölge ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Festivalde hamsi yemekleri yarışması, Karadenizli balıkçı ve hamsi fıkraları, yöresel halk oyunları, mehteran konseri, Karagöz Hacivat gösterileri yapılırken, TRT sanatçıları ve yerel sanatçılar da gün boyu sahne aldılar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı konuşmada, "Gerçekten güzel bir organizasyon. Bu sene hamsinin çok olacağını umuyorduk ama maalesef umduğumuz gibi olmadı. Sezon erken bitti. Bizde sonuna yetişmiş olduk. Bu tür etkinliklerin amacı bir arada olmaktır. Karadeniz'in her yeri ayrı bir güzel" dedi.

Samsun İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Fatsalı Musa Yüksel İse, "Memleketimizdeki etkinliğe katıldık. Fatsa kabuğunu kırmış bir ilçedir. Bu tür festivallerin sıkça yapılması gerekiyor. Uykudan uyanması gerekiyor ilçenin. Kış gününde bu kadar kişinin olması festival özlemindendir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Festivalde 4 ton hamsi tüketildi.