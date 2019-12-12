4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
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4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

AĞRI'nın Tutak ilçesi kırsalında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun, jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

12.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:24
4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

AĞRI'nın ilçesi kırsalında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun, jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ekipleri, Tutak kırsalında ortak operasyon düzenledi. Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma, jandarmanın kafa kamerasınca kaydedildi. 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan görüntülerde, ilk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden gelen sesler duyuluyor.


Kaynak: DHA
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