4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır.

22.08.2019 21:15
4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur."

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et