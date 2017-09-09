4 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari'deki Buzul Dağları bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün il merkezi Buzul Dağları bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun SİHA ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının daha önceden Hakkari-Çukurca yolunda askeri konvoya roketli saldırı olayının failleri olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.



(İHA)