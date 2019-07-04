4 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

Sergen Yalçın: UEFA bizim için yeni bir heyecan olacak

"İlk etapta gruplara kalabilirsek bizim için iyi bir başarı diye düşünüyorum"

"3-4 oyuncu eksiğimiz bulunuyor"

"Bolu'da 2 hazırlık maçı yapacağız"

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takımda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri yapılacak.

FENERBAHÇE

18.30 Sarı-lacivertliler, çalışmalarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.30 - 18.00 Yeni sezon çalışmalarına devam edilecek.

BASKETBOL

İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kurada Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'un Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.

Kadınlar Eurobasket 2019

Çeyrek Final

13.30 Macaristan - Büyük Britanya

21.30 Sırbistan - İsveç

VOLEYBOL

MİLLETLER LİGİ (KADINLAR)

14.30 İtalya - Türkiye

CHALLENGER CUP (ERKEKLER)

21: 30 Türkiye - Şili

Kaynak: DHA