4 Temmuz 2021 Haberleri
4 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Beşiktaş, Tyler Boyd ve Jeremain Lens'le yolları ayırma kararı aldı
- Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı
- İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak
- Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar
- Galatasaray, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu için resmi teklifi yaptı
- Younes Belhanda: Kanımda Adana Demirspor'un renklerini taşıyorum
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi
- Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı
- Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
- Hazar Denizi'nde çok büyük patlama! Atom bombasını andırdı, gökyüzü kızardı
- Böyle kaza görülmedi! Şoförün fark etmediği kadın, tırın altında kalmaktan mucize şekilde kurtuldu
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı
- 'Korona Türkleri etkilemez' diyen Oytun Erbaş'tan yeni çıkış: Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilirim
- Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, 'Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech' diye bağırdı
- Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti
- Amasra'da denizde hortum oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı
- Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu
- Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı
- Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu
- Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı
- Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi
- Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı
- Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız
- İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı asılsız çıktı
- Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
- Filipinler'de askeri uçağın inişi sırasında kaza! En az 45 kişi hayatını kaybetti
- Marsilya'dan Burhan Altıntop sürprizi! Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri mest etti
- Acı olay! 15 yaşındaki genç, Salda Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti
- Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
- Lionel Messi transferine Cristiano Ronaldo'dan onay çıktı
- Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye kaldırıldı
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi
- EURO 2020 finalinde görev alması beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
- Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe forması giydirmek için çalışmalara başladı
- 43 yaşındaki adam, güvercin yüzünden komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
- Koyun otlatan çoban, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
- Adana'da 15 dakikalık sağanağın ardından bir vatandaş, su birikintisine atladı
- Arkadaşlarından iki kez helallik istedikten sonra nehirde kaybolan Emirhan için umutlu bekleyiş sürüyor
- Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler
- Kaçan balık değil, adeta balina! Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.