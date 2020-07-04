4 Temmuz 2020 Cumartesi 31175 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 4 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 4 Temmuz 2020 ve 31175 sayılı Resmi Gazete...

4 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 128 sayfadan oluşan 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. 31175 SAYILI RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği –– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği DÜZELTMELER: Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/44 Sayılı Kararı ile İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/6/2020 Tarihli ve 9392 Sayılı Kararı ile İlgili İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri. Resmi Gazete tamamı...