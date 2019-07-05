4 Temmuz 2019 Haberleri
4 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'den sonraki projesi belli oldu!
- Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
- Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı
- Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı
- YİK üyeliğine getirilen Bülent Arınç, 18 bin TL'lik maaşıyla ne yapacağını açıkladı!
- İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı
- Usta oyuncu Erdal Özyağcılar Şampiyon ile ekranlara geri dönüyor!
- Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı!
- ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi
- Kameraları unutan patron, sekreteriyle cinsel ilişkiye girince ortalık karıştı!
- Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama
- Hindistan'da eski politikacı, tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül vereceğini söyledi
- Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu!
- Beşiktaş'ın eski oyuncusu Andreas Beck'ten sürpriz imza
- Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse göz doldurdu
- Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü!
- Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel
- Selahattin Demirtaş, Çekirdekçi Mısto'yu cezaevinde unutmadı!
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Kabine revizyonu olacak mı' sorusuna yanıt verdi
- Arjen Robben futbolu bıraktı
- Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum
- Fatih Karagümrük, Raheem Lawal'ı transfer etti
- Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor
- CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
- Benzine 11 kuruş indirim geldi
- FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi
- AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması
- 41 yaşındaki Gianluigi Buffon, Juventus'a geri döndü
- Rami Malek, terörist rolünü tek bir şartla kabul ettiğini açıkladı!
- İBB'den '65 yaş kartı iptal edilecek' iddialarıyla ilgili açıklama
- Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi
- Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Jose Mauri için yarışıyor
- Melis Tüzüngüç, 'Uraz-Melis Kaygılaroğlu çiftinin ayrılığına sebep oldu' iddialarına yanıt verdi!
- Manchester City, Rodrigo'yu kadrosuna kattı
- Galatasaray, Recep Gül'ü Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı!
- Uğur Dündar, oğullarıyla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez yayınladı!
- Sevilla'dan resmi Banega açıklaması
- Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke seçildi
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