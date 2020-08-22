4 takla atan otomobilden yara almadan çıktılar; minik Ayça anne ve babasının elini bırakmadı DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu 4 takla atarak duran otomobildeki aile yara almadan kurtuldu.

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu 4 takla atarak duran otomobildeki aile yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından otomobilden çıkan 3,5 yaşındaki Ayça, dakikalarca annesi Dilek ve babası Aytaç Kocakaya'nın elini tuttu.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Muhammed Emin'in kullandığı 34 BFE 993 plakalı otomobil, aynı caddede hareket halindeki Aytaç Kocakaya yönetimindeki 67 AAS 993 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle Kocakaya'nın kullandığı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak 4 takla atarak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. 4 takla atan otomobilde bulunan Dilek Kocakaya, Aytaç Kocakaya ve 3,5 yaşındaki Ayça yara almadan sağ olarak kurtuldu. Ayça, kazanın etkisiyle dakikalarca annesi Dilek ve babası Aytaç Kocakaya'nın elini tuttu. Kazada, yaralanan olmazken, her iki otomobilde hasar oluştu.

- Diyarbakır

Kaynak: DHA