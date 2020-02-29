4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı
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4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 4 suçtan aranan ve 10 ayrı suçtan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakaladı.

29.02.2020 07:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 07:24
4 suçtan aranan ve 10 suç kaydı olan şüpheli polisten kaçamadı

(İHA) – 'ın ilçesinde, 4 suçtan aranan ve 10 ayrı suçtan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 adet "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Mala Zarar Verme, Hükümlü veya Tutuklunun Cebir ve Tehdit Kullanarak Kaçması, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranması ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunan H.U. isimli zanlı yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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