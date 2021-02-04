4 Şubat Survivor Anlat Bakalım yarışmasını kim, hangi takım kazandı? Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir? Muhallebiyi hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de bugün en keyifli yarışma olan Anlat Bakalım heyecanı yaşandı. Muhallebi ödüllü yarışma hem Gönüllüler'i hem de Ünlüler takımını çok heyecanlandırdı! Seyirciler, yarışma sonucunu merak ediyor! Peki, Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Survivor muhallebi ödülünü hangi takım kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da hem dinlenme hem de eğlenme amaçlı oynanan Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşanıyor. Muhallebi ödülünü kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 4 Şuba Survivor Anlat Bakalım kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor Anlat Bakalım yarışmasını kim kazandı? Survivor muhallebi ödülünü hangi takım kazandı?

4 ŞUBAT SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan Anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele devam ediyor! Yarış bittikten sonra kazanan takımı buradan takip edebilirsiniz...