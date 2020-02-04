4 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

04.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:22

Taha Akgül: Annem bana paça çorbası ile bakıyor

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR20.30 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

FENERBAHÇESarı lacivertiller, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında deplasmanda oynayacağı GMG Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yapacak.16.00 Takım, Alanya'ya gidecek.17.00 Kafilenin Alanya'da karşılanması.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.12.00 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor kulüplerinin divan kurulu başkanları, Vodafone Park'taki toplantıda bir araya gelecek.

PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLTHY EuroLeague20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes7DAYS EuroCup22.00 Dolomiti Energia - Darüşşafaka TekfenFIBA Şampiyonlar Ligi20.30 Gaziantep Basketbol - KK Mornar22.00 JDA Dijon - Beşiktaş Sompo Sigorta

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Halkbank - Spor Toto14.00 Arhavi Voleybol - İstanbul Büyükşehir Belediyespor18.30 İnegöl Belediyespor - Sorgun Belediyespor18.30 Tokat Belediye Plevne - Ziraat Bankası

AVRUPA'DAN FUTBOL19.00 Lamia - Olympiakos (Emre Mor - Yunanistan Kupası)20.30 Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman - Almanya Kupası)21.00 Lille - Rennes (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı* - Ligue 1)22.45 Schalke 04 - Hertha Berlin (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu - Almanya Kupası)22.45 Werder Bremen - Borussia Dortmund (Ömer Toprak, Nuri Şahin - Almanya Kupası)

23.00 Granada - Valencia (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)

Kaynak: DHA