4 Şubat Dünya Kanser Günü - KIRKLARELİ
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4 Şubat Dünya Kanser Günü - KIRKLARELİ

Kırklareli'de 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

04.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:56
4 Şubat Dünya Kanser Günü - KIRKLARELİ

'de 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

önünde toplanan sağlık çalışanları, Kanser Savaş Derneği üyeleri ile vatandaşlar "Bana olmaz dememeli", "Korkma farkında ol", "Geç kalma" yazılı dövizler açtı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Kanserden korkulmaması gerektiğini ifade eden Cerit, herkesin bu hastalıkla mücadelede etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından kortej festival alanına yürüdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 4 Şubat Dünya Kanser Günü - KIRKLARELİ
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