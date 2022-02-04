KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu bildirdi.

Cerit, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyada 6 ölümden birinin kanser nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Kanserden korunmanın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Cerit, mesajında şunları kaydetti:

"Erken teşhis hayat kurtarır. Unutulmamalıdır ki erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Ülke genelinde kanser taramaları, birinci basamak ve 2.-3. basamak sağlık kuruluşlarında, toplum tabanlı ve fırsatçı taramalar şeklinde yapılmaktadır. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizdeki mobil tarama araçları ile de tarama hizmeti verilmektedir. Taramalarımız Kovıd-19 salgını nedeni ile Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak devam etmektedir."