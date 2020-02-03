03.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:00

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçacı, mesajında, kanser hastalığının ölüm nedenleri arasında dünyada ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden birinin nedeninin kanser olduğunu aktaran Bahçacı, kanser hastalığında erken tanının önemli olduğunu kaydetti.

Bahçacı, Mersin'de 7 Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezinin bulunduğunu belirterek, kent genelinde kanserle mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA