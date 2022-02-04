4 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 4 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! Güncel sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

4 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 4 Şubat Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 4 Şubat 2021 Cuma Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2022 Tarihli ve 10759, 10763, 10764, 10765, 10766 ve 10767 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2021 Tarihli ve 2018/2306 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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